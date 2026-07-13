Winks-Fazzini, dalle sorprese alle visite. Le ultime sul mercato Cagliari

13/07/2026 | 10:05:57

Sono in corso a Villa Stuart le visite di Harry Winks e Jacopo Fazzini. Le due sorprese del mercato del Cagliari (dopo l’arrivo di Romano) che vi abbiamo anticipato tra il 28 giugno e sabato scorso, andando oltre gli altri nomi che erano stati fatti per il centrocampo. Ma il mercato del Cagliari non finisce qui, vi abbiamo svelato in tempi non sospetti altre piste: piacciono Kofler (da maggio) e Natali per la difesa, occhio a Daniel Maldini, il nome per l’attacco è Bowie anche se la valutazione è alta. Intanto, ecco Winks e Fazzini: dalle sorprese alle visite….

Foto: Instagram Winks