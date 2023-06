Anche Winks saluta la Samp

Harry Winks saluta la Sampdoria. Il centrocampista giunto in prestito dal Tottenham per rigenerarsi dopo un paio di stagioni tormentate dagli infortuni è stato, nonostante tutto, una felice intuizione del DS Faggiano. Purtroppo gli acciacchi hanno continuato ad abbattersi su di lui. Così solo nel girone di ritorno i tifosi hanno potuto la sua visione e lampi di gioco, una luce in una stagione funesta. Ha comunque collezionato 20 presenze. Prima stagione lontano dagli Spurs, ripasserà la manica fortificato perlomeno dall’affetto dei tifosi blucerchiati. Li saluta così su Instagram

“Vorrei dire un grande grazie a tutti quelli che fanno parte della Sampdoria per questa stagione. È stata una stagione davvero probante sia dentro che fuori dal campo, ma è stato un onore giocare per una società di calcio così fantastica con tanta storia e tifosi incredibili. Non ho dubbi che il club ritornerà al posto che le appartiene e con un nuovo investimento potrà continuare a essere il fantastico club che i tifosi meritano”

Foto: Instagram Sampdoria