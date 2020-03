Il Liverpool ritrova la vittoria non senza qualche brivido. Ad Anfield a passare in vantaggio è il Bournemouth al nono minuto con Wilson. Al 22′ e al 33′ segnano prima Salah e poi Mané ribaltando il risultato. Finisce così e Klopp scaccia via i fantasmi delle ultime settimane consolidando sempre più il primato in classifica.

Foto: Liverpool Twitter