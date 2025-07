Wilson saluta il Newcastle: “Abbiamo vissuto anni incredibili, resterete nel mio cuore”

07/07/2025 | 13:44:17

Callum Wilson saluta il Newcastle cinque anni dopo attraverso un video postato sui social: “Grazie di tutto. Siamo rimasti uniti, forti, nei momenti belli e in quelli brutti, per aiutare il club a raggiungere nuovi traguardi. Tutte le cose belle finiscono, ma non c’è dubbio che il Newcastle United avrà sempre un posto nel mio cuore e in quello della mia famiglia. Abbiamo trascorso anni incredibili”.

FOTO: X Newcastle