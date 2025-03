WILSON ODOBERT, DALL’ADDIO A ZERO AL PSG ALLA NOTTE DA EROE DEGLI SPURS

Il Tottenham è volato ai quarti di finale di Europa League: 3-2 complessivo all’AZ Alkmaar. Dopo la sconfitta per 1-0 in Olanda, gli Spurs hanno ribaltato tutto tra le mura amiche del Tottenham Hotspur Stadium con un 3-1 che porta la firma di Wilson Odobert, autore di una doppietta che ha aperto e chiuso la notte europea di Londra.

Nato il 28 novembre 2004 a Meaux, comune francese sottoprefettura nel dipartimento della Senna e Marna, nella regione dell’Île-de-France. Il giovane talento inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio nel Trilport, prima di passare al Paris Saint-Germain, dove sperava di trovare un posto in prima squadra. Ma quando il club dello sceicco si è deciso a convocarlo negli uffici che si trovano sulla Rue du Commandant-Guilbaud, lo scenario era cambiato: Wilson Odobert, ala sinistra, ventuno partite e tredici gol con la squadra Under 19, uno dei “garçon” più promettenti, aveva scelto di ripartire dal Troyes. Era l’estate del 2022: cartellino gratis e un posto da titolare in Ligue 1. Una mossa baciata dal destino, perché nel giro di dodici mesi – nonostante la retrocessione del Troyes – Odobert ha segnato quattro reti e poi è stato ceduto per dodici milioni al Burnley, in Premier League

Nella prima stagione in Premier colleziona 29 presenze mettendo insieme 3 gol e 3 assist che nell’economia della stagione portano 8 punti al Burnley. Prestazioni che non passano inosservate a Londra, tanto che il Tottenham decide di sborsare ben 30 milioni di sterline (circa 37 milioni di euro) per anticipare la concorrenza. Nella prima stagione agli Spurs, Odobert ha collezionato 7 presenze in Premier League (di cui 4 da titolare) ma senza riuscire a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Ma la svolta potrebbe essere arrivata nella notte europea contro l’AZ. E, adesso, vedremo se Postecoglu deciderà di concedergli più spazio.

Foto: Instagram Odoberr