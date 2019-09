Willian: “Voglio rinnovare con il Chelsea e vincere la Champions”

Avendo il contratto in scadenza a fine stagione, un giocatore come Willian può senz’altro attirare le attenzioni delle migliori squadre d’Europa. La volontà del brasiliano, però, è quella di rimanere al Chelsea il più lungo possibile. Questo ha spiegato il diretto interessato in un’intervista all’Evening Standard, spegnendo momentaneamente i rumors che lo circondavano: “Dal mio canto, io voglio rimanere. Ho ancora un anno di contratto ma voglio restare qui, perché mi piace giocare per il Chelsea. Amo questo club, amo vivere a Londra e anche la mia famiglia lo ama. Sono stato qui per sei anni, è tutto perfetto per me. Ovviamente voglio ancora fare qualcosa qui al Chelsea: vincere la Champions League! Voglio vincere altri trofei qui, voglio giocare altre partite, segnare altri gol. Mi piace lavorare con Lampard. Era un calciatore fantastico, uno dei migliori al mondo, e ora spero possa diventare anche uno dei migliori allenatori. Credo abbia tutto quel che serve per riuscirci. Spero con lui ci sia un cambiamento nella cultura del club, perché sono qui da sei anni e ho già avuto cinque allenatori. Spero possa rimanere qui per molto, molto tempo“.

Foto: BT Sport