Willian: “Voglio restare al Chelsea, le voci di mercato non le ascolto”

L’attaccante del Chelsea, Willian, ha rilasciato una breve intervista a Yahoo Sports nella quale ha parlato del suo futuro. Accostato in passato a Juventus e Barcellona, il giocatore ha chiarito: “Ho detto molte volte che la mia volontà è di restare qui. Cerco di non pensare al futuro e alle voci per non perdere concentrazione sul campo, la mia testa è concentrata al 100% sul Chelsea. Ritorno in Brasile? Non è nei miei piani”.

Foto: BT Sport