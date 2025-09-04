Willian torna in Brasile, imminenti le visite con il Gremio

L’ex stella del Chelsea, Willian, ha subìto nel corso della sua carriera un calo, al punto che, in seguito alla successiva esperienza londinese, sponda Arsenal, ha calcato palcoscenici di club meno blasonati. Corinthians, Fulham e Olympiacos e ora…il Gremio. Un ritorno in Brasile dopo la già citata avventura a San Paolo. Al termine del suo contratto, stando a quanto riferisce The Athletic, l’esterno offensivo classe ’88 ha infatti deciso di sposare il progetto dell’Imortal Tricolor ed è atteso in Sudamerica per le consuete visite mediche. Willian viaggerà oggi per il Brasile, dopo aver rifiutato le offerte provenienti da Medio Oriente e MLS.

Foto: sito Fulham