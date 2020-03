Willian: “Per me non sarebbe un problema finire la stagione a contratto scaduto”

L’emergenza Coronavirus potrebbe costringere molti campionati a proseguire oltre il 30 giugno. Una data che, di norma, coincide con il termine ultimo della stagione e, quindi, con la scadenza di molti contratti. Un problema che sembrerebbe non toccare Willian, brasiliano del Chelsea, il cui contratto è in scadenza: “Non sarebbe un problema per me finire il campionato con la maglia del Chelsea. – ha detto a Esporte Interativo – Sono fedele al club come loro lo sono stati con me. Rinnovo? Con quello che sta succedendo, ogni trattativa si è fermata. Non ci sono novità. Non siamo davvero sicuri di nulla, non sappiamo neanche se continueremo il campionato. Hanno annullato l’Europeo e anche la Copa América, non c’è nulla di certo. È un momento difficile per tutti, speriamo che passi presto.”

Foto: BT Sports