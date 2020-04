Willian, le parole dal sapore d’addio al Chelsea e le big alla finestra. Gli scenari

Sembrano destinate a separarsi le strade di Willian e del Chelsea. L’esterno brasiliano è ormai vicino alla scadenza del contratto e – salvo sorprese – si appresta a diventare un obiettivo concreto di diversi top club a parametro zero. La trattativa per il rinnovo con i Blues si è bruscamente interrotta e il classe ’88 anche nelle ultime ore ha ribadito le difficoltà nel trovare un accordo: “Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese, il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto complicato raggiungere un’intesa, perché il Chelsea mi ha offerto due anni, io ho chiesto un contratto più lungo”, le parole di Willian. Dichiarazioni che sanno d’addio al Chelsea e che spianano la strada alle big interessate al brasiliano: su tutte il Barcellona (ma non solo) che corteggia il classe ’88 da tanto tempo. Occhio, però, alle altre piste, come quella che chiama in causa l’Arsenal: nelle ultime ore, infatti, in Inghilterra si è parlato di un’offerta da parte dei Gunners, pronti a soffiare Willian alla folta concorrenza. Anche perché la volontà dello stesso giocatore – almeno per il momento – è quella di non lasciare Londra dopo l’avventura con il Chelsea.