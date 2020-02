Willian: “Il Chelsea mi ha offerto due anni, vorrei un triennale. Non so se resto”

Willian è in scadenza di contratto e tutt’altro che sicuro di restare al Chelsea anche se si trova molto bene a Londra. Parlando a Esporte Interativo l’esterno brasiliano ha svelato di non aver trovato l’accordo col club londinese per il rinnovo del contratto: “Il Chelsea mi ha offerto due anni e non rilancerà . Io invece vorrei un triennale: la situazione è difficile, non so se sarà possibile restare”.

Foto: BT Sport