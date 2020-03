Willian: “Ho voglia di giocare ancora in Europa e vorrei restare in Premier League”

Il brasiliano Willian, com’è noto, è in scadenza con Chelsea e si è dimostrato disponibile a prolungare il suo contratto per terminare la stagione. Tuttavia, cosa ci sarà nel suo futuro? A rispondere, il diretto interessato, che ha parlato ai microfoni del Sun: “Vorrei restare in Premier League ma non escludo altri campionati. Giocherò fino alla fine della stagione e poi vedremo. L’unica trattativa concreta è stata quella per il rinnovo col Chelsea che però poi è diventato impossibile perché io ho chiesto tre anni di contratto e loro me ne offrono solo due. Per ora non ho altre offerte da altre squadre. Tornare in Brasile non è un’opzione a cui penso ora. Ho ancora voglia di giocare in Europa”.

Foto: Sun