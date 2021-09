Willian: “All’Arsenal non ero contento. Ero quasi in depressione. Tornare a casa è stata la cosa migliore”

Il brasiliano Willian, si è presentato quest’oggi al Corinthians, club in cui ha esordito prima dell’approdo in Europa. Parole d’amore per il suo club e qualche frecciatina all’Arsenal.

Queste le sue parole: “La mia avventura all’Arsenal non è stata buona, non ero felice in quel club. Non c’è bisogno di entrare nei dettagli, ma non ero contento. Ero quasi in depressione. Quindi ho pensato che tornare in Brasile fosse l’opzione migliore. Ho analizzato qualche altra opportunità, ma volevo tornare al Corinthians, a casa mia per stare vicino alla mia famiglia, sentirmi a casa. Questo è il club che mi ha lanciato nel mondo del calcio, che mi ha fatto scoprire da tutti ed era il momento giusto per tornare. Per me è bellissimo essere qui e vestire di nuovo questa maglietta. Non vedo l’ora di scendere in campo. Sono davvero emozionato”.

Foto: Twitter Corinthians