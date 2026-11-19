William Gomes: “Con Farioli sono cresciuto, mi ha aiutato a essere più forte mentalmente”

19/11/2026 | 11:03:48

L’attaccante brasiliano del Porto racconta la crescita personale e tattica con Francesco Farioli, il recupero dall’infortunio alla caviglia e il rapporto con il club portoghese, come racconta a OJogo. William Gomes si prepara a tornare protagonista con il Porto dopo aver superato un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo per 36 giorni. L’attaccante brasiliano, 20 anni, ha raccontato a O Jogo il percorso di recupero e la crescita vissuta sotto la guida di Francesco Farioli, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale e sul lavoro difensivo. “Posso dire che adesso sto bene, mi sento completamente recuperato. I 36 giorni in cui sono stato infortunato sono stati piuttosto difficili. Avevo iniziato bene la stagione e l’infortunio mi ha frenato, ma durante la pausa ho lavorato molto e ora sono al 100%”, ha spiegato. La lesione è stata anche un momento di grande preoccupazione, soprattutto nelle prime ore. “È stato l’infortunio più grave della mia carriera e il primo di questo tipo. Le immagini mi hanno spaventato un po’ e, prima di fare gli esami, sono stati due giorni di preoccupazione perché poteva essere qualcosa di peggio”. Il brasiliano ha poi sottolineato quanto sia cambiato da quando è arrivato al Porto, riconoscendo il contributo determinante di Farioli nella sua crescita. “Sono cambiato molto e con l’arrivo del mister Farioli ho imparato parecchio. Grazie a lui, oltre alla parte tattica, sono diventato più forte mentalmente e ho capito quale sia il mio potenziale. L’allenatore e il suo staff sono riusciti a tirare fuori tutte le mie qualità”. Una delle evoluzioni più importanti riguarda il lavoro senza palla. William Gomes ha riconosciuto alcuni errori commessi in passato, che avevano penalizzato la squadra, e spiegato di aver migliorato la concentrazione nella fase difensiva. “Difensivamente sono molto migliorato, non soltanto da quando sono arrivato, ma anche rispetto all’anno scorso. Questa è la mia grande trasformazione. Nessuno vuole sbagliare, ma a volte succede: non possiamo ripetere gli stessi errori”. L’attaccante ha anche parlato dell’importanza dell’intensità e della disponibilità a sacrificarsi per la squadra, indipendentemente dai minuti giocati. “Il calcio è sempre più complesso e gli esterni non servono soltanto a segnare e fare assist. La difesa comincia dall’attacco. È quello che cerco di fare, voglio sempre difendere e pressare”. Il Porto è reduce da un avvio di campionato molto positivo, mentre in Champions League il percorso è stato più complicato. La prima vittoria contro il Napoli ha però rappresentato un momento importante per il gruppo. “Ci siamo tolti un peso. Sapevamo di giocare bene, ma non riuscivamo a vincere, che è la cosa più importante. Battere una grande squadra come il Napoli è stato fondamentale”.

Foto: instagram William Gomes