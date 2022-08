Wijnaldum tra poche ore a Roma: operazione completata già lunedì, grande colpo per Mou

Manca qualche ora, poi Georginio Wijnaldum arriverà all’aeroporto di Roma Ciampino e per lui inizierà ufficialmente una nuova esperienza in giallorosso. Non c’era alcun dettaglio da definire nella giornata di ieri poiché, come già anticipato, l’operazione era stata già chiusa lunedì quando la Roma aveva raggiunto un accordo con Psg per il prestito con diritto di riscatto. Si mette dunque la parola fine a un’operazione di mercato che porterà la Roma a spendere circa 5 milioni di ingaggio più bonus. Dopo Svilar, Celik, Matic e Dybala, la rosa giallorossa potrà contare su un altro tassello importante. Il colpo Wijnaldum è stato fortemente voluto da Mourinho.

Foto: Instagram Wijnaldum