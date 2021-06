Wijnaldum spiega la scelta del Psg: “E’ stato più veloce del Barcellona e il progetto mi attirava di più”

Georgino Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di andare al Psg e non al Barcellona: “La scelta è stata molto difficile. Ho negoziato per cinque settimane, fin quando non ho preso una decisione definitiva. Il Paris è stato più veloce e il suo progetto mi attirava di più. E’ stata dura perché il Barcellona era molto interessato a me. Sono due grandi, grandissimi club. Quando ti chiamano PSG e Barcellona, vorresti giocare per entrambi. Ma alla fine ho scelto il PSG. E’ stato un sollievo decidere prima che inizi l’Europeo”.

Foto: Twitter Psg