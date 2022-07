Wijnaldum-Roma, più di una suggestione. Con l’aiuto del PSG si può: fiducia in crescita

Georginio Wijnaldum è molto più di una suggestione per la Roma. Dopo gli accostamenti francesi a sorpresa dei giorni scorsi, la trattativa può entrare presto nel vivo. Per il momento la Roma ha mollato la pista Frattesi e dopo il colpo Dybala vuole regalare a Mourinho un centrocampista di spessore internazionale, in modo da costituire un grande tandem con Matic.

Il problema è l’ingaggio, visto che il centrocampista olandese ex Liverpool guadagna circa 9 milioni a stagione, ma con il contributo del 50% del suo attuale club (che lo ha messo in lista di sbarco), si può arrivare alla definizione.

Adesso la Roma ci crede e muoverà altri passi, pur nella prudenza che ci deve essere, considerato l’ingaggio di Wijnaldum. Di sicuro è più di una suggestione, si tratta di una idea che la Roma vuole concretizzare, in modo da consegnare a Mourinho una rosa sempre più competitiva.

Foto: Instagram personale