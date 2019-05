Wijnaldum: “La finale è l’occasione per vincere un titolo. Non siamo i favoriti”

Il centrocampista olandese del Liverpool, Georginio Wijnaldum, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League, in programma sabato 1 giugno contro il Tottenham. “Preferisco giocare in mediana ma se il manager dovesse schierarmi davanti, ci giocherò certamente. Non sento la pressione, per me è l’occasione di vincere un titolo. Noi favoriti? Non ci penso. Entrambe le squadre hanno possibilità di vincere. Tutti dicono che siamo i favoriti perché li abbiamo due volte in campionato e ci siamo posizionati meglio in classifica. Tuttavia, sono state gare toste, sarà una sfida da 50 e 50”.

Foto: twitter ufficiale Liverpool