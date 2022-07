Wijnaldum, la Roma non molla e alza il pressing per chiudere

La Roma non molla Georiginio Wijnaldum e prova ad alzare il pressing per chiudere l’operazione. Il centrocampista che tanto piace a Mourinho e che i Friedkin stanno provando a portare nella capitale guadagna 9 milioni di euro al PSG. I francesi lo considerano un esubero e questo può facilitare la partenza. La società giallorossa ha aperto la trattativa chiedendo il 50% del pagamento del cartellino, un passaggio fondamentale per provare a chiudere. Il centrocampista olandese vuole andare da Mourinho, che dopo l’acquisto di Dybala ha convinto anche l’ex calciatore del Liverpool. Dopo 180 partite giocate con la maglia dei Reds il centrocampista lo scorso anno è passato a parametro zero al PSG, insieme a Donnarumma e Sergio Ramos, nella campagna acquisti faraonica che comprendeva anche Messi e Hakimi. Sotto la Torre Eiffel però non ha trovato ciò che sperava. 31 partite e un solo gol, un rapporto non dei migliori con i compagni ed ecco il desiderio di una nuova esperienza. A 31 anni la Roma potrebbe essere l’occasione di rilancio dopo una stagione in ombra. Nei prossimi giorni sapremo meglio se il desiderio dello special one, può diventare realtà.

Foto: Twitter PSG