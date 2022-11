Wijnaldum: “La riabilitazione sta andando nella giusta direzione. Appena accaduto, ho pianto per diversi giorni”

Il centrocampista olandese in forza alla Roma concesso un’intervista a ESPN. Infortunato da inizio stagione ha parlato del suo recupero e di come sta procedendo. Ecco le sue parole: “La riabilitazione sta andando nella giusta direzione. Appena accaduto, ho pianto per diversi giorni, ero triste. Sto vedendo molti progressi, anche se adesso vivo lontano dalla mia famiglia. Torno nei fine settimana, è un sacrificio che devo fare. Adesso, sono completamente da solo. Devo solo superare questo momento. Ritorno in Olanda? Difficile dire dove andrò, ma solo il Feyernoord è la mia squadra.”

Foto: Instagram Roma