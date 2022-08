Wijnaldum: “Grazie per l’accoglienza travolgente. Orgoglioso di giocare per questi tifosi straordinari”

Prima serata all’Olimpico, ieri sera, per Georginio Wijnaldum, centrocampista passato dal PSG alla Roma. L’impatto con l’ambiente giallorosso è stato straordinario, con cori e canti in suo onore, tanto tanto affetto.

L’olandese ha scritto sui social tutta la sua gratitudine per l’accoglienza: “Semplicemente incredibile! Grazie mille per l’accoglienza travolgente, sono molto orgoglioso e felice di giocare in questo meraviglioso club con tifosi così straordinari”.

Foto: instagram personale