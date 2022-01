Wijnaldum e l’adattamento al PSG: “Tutti mi hanno aiutato molto, sto imparando anche il francese”

Georginio Wijnaldum, attraverso Twitch, ha parlato della suo adattamento al PSG: “Sta andando bene. Sono arrivato in un nuovo club, in un nuovo campionato. Imparo ogni giorno dai miei compagni di squadra e dallo staff. Tutti mi hanno aiutato molto ad adattarmi. Ci conosciamo un po’ di più ogni giorno. Sto imparando anche il francese, è importante per la mia integrazione”.

FOTO: Twitter PSG