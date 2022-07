Wijnaldum alla Roma: il traguardo è sempre più vicino

Un altro colpo di spessore per la Roma. Si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista in uscita dal Paris Saint–Germain, una scelta di Mourinho che l’ex Liverpool ha avallato fino in fondo. Resta da perfezionare l’accordo sull’ingaggio di circa 9 milioni, la Roma non vorrebbe pagare più del 50 per cento e trovare un accordo sulla formula. Il PSG sarebbe lieto di inserire il prestito con obbligo, la Roma vorrebbe il diritto, ma i rapporti tra le due proprietà è eccellente e in qualche modo si troverà una soluzione.

foto: Twitter PSG