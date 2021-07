Wijnaldum: “Addio al Liverpool? Non mi sentivo apprezzato”

Intervistato dal The Guardian, Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese, fresco di passaggio al PSG, ha spiegato l’addio al Liverpool, club in cui ha vinto tutto e dove ha scritto pagine importanti, sia personali che con il club.

Queste le sue parole: “L’addio al liverpool? Ci sono stati momenti in cui non mi sono sentito apprezzato. Non da parte dei miei compagni di squadra o dai tifosi, ma dalla dirigenza. Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma purtroppo le cose sono andati diversamente. Quando qualcosa andava storto, venivo incolpato io. C’è una differenza tra i tifosi allo stadio e quelli sui social: i primi mi hanno sempre sostenuto, anche quando sapevano che me ne sarei andato”.

Foto: twitter PSG