Wieffer: “Atletico Madrid? Mi sarebbe piaciuto, ci sono stati contatti. Vedremo se succederà qualcosa in estate”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il centrocampista del Feyenoord, Mats Wieffer ha così parlato dell’interesse dell’atletico Madrid: “Ci sono stati dei contatti ma la decisione alla fine spetta ai club e non sono riusciti a raggiungere un accordo. Io non lo so, non voglio rendere le cose difficili. Mi sarebbe piaciuto ma al Feyenoord sto bene, vedremo se in estate succederà qualcosa”

Foto: Instagram Wieffer