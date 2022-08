West Ham-Viborg, prima da titolare per Scamacca. Ogbonna capitano

Dopo i primi 54′ collezionati in due spezzoni di gara in Premier League, questa sera Gianluca Scamacca farà il suo esordio da titolare con la maglia del West Ham. L’italiano guiderà l’attacco degli Hammers impegnati nel playoff di Conference League contro i danesi del Viborg. In campo dal 1′ anche Angelo Ogbonna che indosserà la fascia da capitano.

Foto: Instagram West Ham