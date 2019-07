West Ham, ufficiale il prestito di Hugill al QPR

Tramite i propri canali ufficiali, il West Ham ha annunciato la cessione in prestito di Jordan Hugill al QPR. Il 27enne si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione. Questa la nota degli Hammers: “Il West Ham conferma che l’attaccante Jordan Hugill si è unito ai Queens Park Rangers, club di Championship, in prestito fino alla fine della stagione 2019/2020. Il club augura a Jordan i migliori successi durante il prestito a Loftus Road”.

Foto Twitter West Ham