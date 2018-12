West Ham, senti Hernandez: “Voglio giocare di più e a gennaio…”

Il Chicharito Javier Hernandez, attualmente in forza al West Ham, ha parlato in merito al suo futuro avvisando il club londinese in un’intervista ai microfoni di Marca Claro: “Voglio giocare di più. Partire la prossima estate? Non lo so, già a gennaio valuterò il futuro con molta attenzione. Sono felice qui ma voglio giocare, partecipare al massimo e ho le qualità per conquistarmi il mio posto. Ma devo rispettare le decisioni ed è per questo che non escludo una partenza in inverno”.

Foto: givemesport