West Ham, Moyes: “Felice per il rinnovo. Vogliamo migliorare la squadra”

Fresco di rinnovo con il West Ham, attraverso il sito ufficiale del club inglese, il manager David Moyes ha parlato dei progetti futuri del club. “Sono lieto di aver affidato il mio futuro al West Ham United. Sono entusiasta di avere questa opportunità per costruire ciò che tutti noi abbiamo già raggiunto qui. I proprietari ed io siamo pienamente allineati su come vogliamo continuare a sviluppare e migliorare la squadra di calcio. Siamo tutti uniti e consapevoli di ciò che vogliamo ottenere nei prossimi anni e su come raggiungere questi obiettivi”.

Poi ha aggiunto. “Abbiamo fatto enormi progressi negli ultimi 15 mesi e questo è stato uno sforzo collettivo da parte di tutti. I giocatori sono stati davvero eccezionali, ma la sfida è migliorare i nostri standard e continuare a svilupparsi. Dobbiamo avere un miglioramento costante poiché tutti noi miriamo alla crescita del Club”

FOTO: Twitter West Ham