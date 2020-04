West Ham, l’ad Brady: “Come possiamo tornare in campo e rispettare le distanze? Non siamo pronti”

Karren Brady, amministratore delegato del West Ham, ha parlato al The Sun in merito alla ripresa della Premier League: “I giocatori saranno stati in grado di mantenere un po’ di forma fisica a casa. Ma se le regole di distanziamento sociale sono ancora in atto, non sarà consentito l’allenamento per il match che non puoi affrontare a due metri di distanza. Quindi, come saranno pronti i giocatori se la stagione inizierà, come tutti speriamo, entro metà giugno? Gli agenti di polizia dovranno partecipare alle partite anche se sono a porte chiuse, poiché alcuni tifosi viaggeranno allo stadio, anche se non possono entrare per guardare la partita. Ma la polizia vorrà assicurarsi che la partecipazione alle partite non prosciughi risorse da altre questioni. Tutti allo stadio – e anche a porte chiuse ci sono circa 300-500 persone – compresi sicurezza, personale, staff medico, giocatori, arbitri e media, dovranno sottoporsi a controlli di temperatura, compilare questionari sulla salute e osservare le distanze sociali”.