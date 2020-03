West Ham, la vice presidente: “Otto calciatori in quarantena”

La vice presidente del West Ham, Karren Brady, ha parlato ai microfoni di Sun, confermando le indiscrezioni in merito alla positività di alcuni calciatori: “I giocatori non si stanno allenando e sono costretti a casa. Abbiamo otto giocatori del West Ham in quarantena, anche se sono sollevata nel dire che mostrano tutti sintomi lievi e, insieme alle loro famiglie, sembrano stare bene.”