West Ham-Espirito Santo, la svolta è vicina

27/09/2025 | 13:11:22

Come riportato da diverse fonti inglesi (dal The Sun alla BBC Sport), a sostituire il partente Graham Potter, ci sarebbe il portoghese Nuno Espírito Santo, che non solo sarebbe già stato individuato come possibile candidato, ma sarebbe al momento in trattative avanzate con il club londinese, con un annuncio che potrebbe arrivare già nel weekend. Il tecnico potrebbe quindi debuttare già nel match di lunedì sera contro l’Everton. Starà dunque al portoghese cercare di risollevare gli Hammers, attualmente in piena zona retrocessione, con soli 3 punti guadagnati in 5 partite.

Foto: Instagram Nottingham Forest