West Ham, è ufficiale l’esonero di Pellegrini. Fatale il ko contro il Leicester

Il West Ham cambia guida tecnica. Il club inglese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato l’esonero di Manuel Pellegrini, che paga la sconfitta interna subita questa sera contro il Leicester City per 2-1. Questo il breve comunicato degli Hammers: “Il West Ham United può confermare che Manuel Pellegrini ha lasciato il Club con effetto immediato”.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

