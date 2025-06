Wesley: “Sogno di giocare in Europa, ma ora penso solo al Flamengo”

24/06/2025 | 11:28:02

Wesley, esterno del Flamengo finito nel mirino di 5 club ha rotto il silenzio in un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il giocatore brasiliano ha parlato apertamente del suo sogno di approdare in Europa, ma ha chiarito che ora la sua attenzione è tutta rivolta al presente. «Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera», ha esordito Wesley, «ma ora sto bene in Brasile e sono completamente concentrato sul Flamengo e su questa splendida avventura al Mondiale per Club. Vogliamo fare bene e arrivare il più lontano possibile». Tuttavia, Wesley preferisce mantenere i piedi per terra: «So dell’interesse di Roma e Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro». La corsa al suo cartellino è aperta, ma per ora il brasiliano guarda solo al campo e alla competizione mondiale in corso.

Foto: Instagram Wesley