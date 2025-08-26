Wesley si è preso la Roma. E i precedenti di Gasperini con gli esterni fanno sorridere

26/08/2025 | 21:35:20

Wesley si è già preso la scena dopo una prima giornata che ha portato in dote tre punti importanti per la nuova Roma di Gasperini. L’esterno brasiliano è arrivato nella Capitale al termine di una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli, ci ha messo pochissimo a mostrare tecnica e una fisicità invidiabile, il tutto accompagnato dalla prima rete della sua nuova vita giallorossa. E con il passare delle settimane e la crescita che Gasperini si attende, viene da pensare che l’esterno possa risultare sempre più determinante in zona offensiva, dopo aver già dimostrato di sentire la porta contro il Bologna. E la storia di Gasperini con gli esterni parla chiaro, da Spinazzola fino a Ruggeri, passando per Gosens e Hatebor, il tecnico ha sempre lavorato alla grande con i giocatori di corsie laterali.

FOTO: X Roma