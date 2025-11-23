Wesley: “Scudetto? Ovvio che ci crediamo, sono venuto a Roma per vincere”

23/11/2025 | 18:12:12

L’esterno della Roma, il brasiliano Wesley, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna vinta sul campo della Cremonese: “Ringrazio Dio per la partita e per il gol. Immaginavo tante cose, ma non di adattarmi così e sono molto felice. Lo scudetto? Sono venuto qua per vincere, dobbiamo continuare così e se seguiamo il mister possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto, certo che ci crediamo”.

Foto: sito Roma