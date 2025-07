Wesley-Roma, l’ora del decollo. Ha già salutato gli ex compagni

25/07/2025 | 23:40:03

Wesley alla Roma: operazione mai in dubbio. Una trattativa che ha visto i giallorossi sempre in pole per il 2003 del Flamengo, contrariamente a Rios alcun tipo di inserimento avrebbe potuto mettere a repentaglio l’affare. A maggior ragione dopo gli accordi trovati per 25 milioni più 5 di bonus. Nel pomeriggio il sito Geoglobo ha dato ulteriore certezza a quella che ormai da giorni era una “non notizia”, ovvero il fatto che Wesley avesse salutato gli ormai ex compagni. Adesso sta per arrivare l’ora del decollo, ancora poche ore di attesa, destinazione Roma (giallorossa) per l’agognato terzino chiesto da subito – e con forza – da Gian Piero Gasperini.

Foto: Instagram Wesley