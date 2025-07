Wesley-Roma, l’accordo sull’ingaggio, tutti i retroscena e il nuovo vertice

21/07/2025 | 17:35:10

Wesley vuole fortissimamente la Roma, questa non è più una notizia. Possiamo aggiungere qualche dettaglio e alcuni retroscena: il classe 2003 ha un accordo totale sull’ingaggio, contratto quinquennale da 2,4-2,5 milioni a stagione più bonus con incrementi annuali e l’intesa blindata. Ieri il terzino ha chiesto al Flamengo di non giocare, si sente ormai fuori dai giochi e anche la storia del sostituto va prese con qualche riserva, non è che la Roma aspetterà in eterno che i brasiliani trovino il nuovo terzino. Gli accordi per il cartellino sono stati raggiunti (25 milioni più 5 di bonus): Wesley aspetta il via libera, in serata ci sarà un nuovo vertice.

Foto: Instagram Wesley