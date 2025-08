Wesley: “La chiamata di Gasperini è stata decisiva. Non potevo non scegliere la Roma”

06/08/2025 | 10:30:13

I nuovi volti della Serie A si prestano ai microfoni della stampa prima di dover dimostrare il proprio valore sul campo. Tra questi, Wesley, il rinforzo sulla fascia destra di Gian Piero Gasperini si è raccontato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole del calciatore ex Flamengo, proprio sul tecnico di Grugliasco:

“Parlai con Gasperini già lo scorso anno quando ero vicino all’Atalanta. Lo sanno tutti, ero già con le valige in mano. Ma Dio ha un copione in mente ed evidentemente era scritto così, che dovessi venire alla Roma. Gasperini mi ha chiamato, mi ha detto che ero un pezzo importante per lui. Nessun altro club ha fatto questo per me, nessuno è arrivato a tanto. Nessun allenamento mi ha motivato come lui. C’erano altre squadre su di me, ma io non potevo non scegliere la Roma”.

Foto: X, Roma