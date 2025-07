Wesley-Rios, gli aggiornamenti Roma (e la concorrenza)

14/07/2025 | 17:38:53

La Roma resta sempre su Wesley e Rios, con il distinguo del caso. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, per il terzino del Flamengo il club giallorosso conta di avanzare e chiudere nei prossimi giorni, ha l’accordo con il diretto interessato. Per Rios ribadiamo: conta avvicinarsi ai 30 milioni con il Palmeiras per poter strappare il centrocampista alla concorrenza. E la concorrenza c’è: il Nottingham Forest è pronto a presentare una nuova offerta vicina ai 30 milioni, il Benfica (novità di giornata) ha preannunciato una proposta da 25 milioni più 4 di bonus. Quindi, la Roma deve scendere in campo con un rilancio, Rios ha diverse pretendenti.

Foto: Instagram Wesley