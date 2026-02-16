Wesley rassicura dopo l’infortunio contro il Napoli: “Niente di grave”

16/02/2026 | 15:11:01

I tifosi della Roma e Gasperini hanno vissuto attimi di apprensione durante la sfida tra Napoli e Roma, quando Wesley si è fermato per infortunio. Il calciatore nella giornata odierna ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni tramite una storia pubblicata sul suo profiloInstagram dove si può leggere: “Grazie a Dio niente di grave, grazie a tutti per i messaggi”. Niente di particolarmente complicato dunque per il brasiliano che dovrebbe tornare presto a disposizione.

foto x roma