Wesley, nuovo segnale alla Roma sui social: “Un altro giorno, un’altra opportunità”

20/07/2025 | 17:30:39

Wesley manda nuovi segnali alla Roma. L’esterno del Flamengo, promesso sposo dei giallorossi, è intervenuto su Instagram con un messaggio enigmatico: “Un altro giorno, un’altra opportunità, un’altra benedizione. Grazie, Padre, per un altro giorno!” Una frase che sembra però un nuovo segnale in direzione dei capitolini, che presto potrebbero accogliere in città il terzino del Flamengo.

FOTO: Instagram Wesley