Wesley: “Non potrò difendere i colori del Brasile, lavorerò per avere una nuova opportunità”

06/10/2025 | 18:49:02

L’esterno della Roma Wesley si è espresso su Instagram riguardo alla sua assenza dai convocati del Brasile dopo l’infortunio: “Rappresentare il nostro paese è la realizzazione di un sogno e la possibilità difendere la nazionale brasiliana in un mondiale mi motiva ogni giorno, ma purtroppo gli infortuni fanno parte della vita di un atleta e quindi non potrò essere e servire la Nazionale in queste prossime amichevoli in Asia. Farò il tifo per tutti i miei compagni e lo staff, lavorando sodo per la mia ripresa per avere una nuova opportunità con la maglia più vittoriosa del calcio mondiale”.

FOTO: X Roma