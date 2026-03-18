Wesley: “Non mi sento Cafù, ma uno che può aiutare la squadra. L’espulsione a Como? Non era fallo”

18/03/2026 | 14:55:12

Il difensore della Roma, Wesley, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Come mi sento ad essere già così importante nella Roma? Sono felice, voglio continuare così. Ringrazio tutti, soprattutto il mister. Non mi sento Cafù, ma uno che può aiutare la squadra. L’espulsione contro il Como? Non era fallo, ero consapevole di essere ammonito e non volevo il rosso. Ero di lato, mi appoggio perché mi stava cadendo sopra. Dopo, ero convinto di non aver fatto fallo, ma per altri sì. Un episodio decisivo, che ha cambiato la partita”.

Foto: X Roma