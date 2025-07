Wesley manda segnali alla Roma: l’indizio social del giocatore

19/07/2025 | 10:38:07

In attesa della fumata bianca, Wesley manda segnali chiari alla Roma. La volontà del centrocampista è ormai chiara e vi abbiamo raccontato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per portarlo nella Capitale. Nelle scorse ore il giocatore ha postato nelle sue stories di Instagram una foto di famiglia con annessa dedica a moglie e figlia (“Tutto per voi”) e due pallini, uno giallo e uno rosso, che testimoniano come la sua voglia di Roma sia ormai giunta alle stelle.

Foto: Instagram Wesley