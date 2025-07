Wesley: “Lasciare il Brasile è stata dura. Ma sognavo di giocare in Europa da sempre”

29/07/2025 | 11:55:09

Il nuovo esterno della Roma, Wesley, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso, presentandosi alla piazza capitolina.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, anche per l’accoglienza da parte dei tifosi all’aeroporto. Mi hanno dimostrato grande affetto, alle 6 di mattina c’erano 100 persone ad aspettarmi, ne sono stato felice. Il centro sportivo della Roma è straordinario e ora non vedo l’ora di conoscere anche lo stadio. Spero di vincere l’Europa League e conquistare un posto in Champions League, sarebbe un sogno. È stato molto difficile lasciare il Brasile, ma venire in Europa è sempre stato un mio sogno. Ora sono in un grande club come la Roma, sono felicissimo e sento la responsabilità. Lo sto facendo per la mia famiglia, sono davvero contento di essere qui e sceglierei ancora di lasciare il Brasile per venire qui”.

Foto: X Roma