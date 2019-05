Wesley, la rincorsa Lazio parte dalla scorsa estate. Ora…

Wesley Moraes Ferreira da Silva, meglio noto come Wesley, è sempre un obiettivo molto concreto per il reparto avanzato della Lazio in vista del prossimo luglio. Una pista nata già la scorsa estate, come vi avevamo raccontato. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi e proficui dialoghi con il Club Brugge, proprietario del cartellino, con la volontà di trovare le intese per l’attaccante classe ’96, individuato da Tare come profilo ideale per il ruolo di vice Immobile. Lazio-Wesley, la rincorsa biancoceleste parte dalla scorsa estate: ora può arrivare anche la fumata bianca.

Foto: lance.com.br