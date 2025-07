Wesley in partenza per l’Italia: nelle prossime ore sarà a Roma

26/07/2025 | 17:58:33

Wesley in partenza per l’Italia, il brasiliano freme ed è pronto a partire per la capitale. Il giocatore ha già raggiunto l’aeroporto di Rio, pronto per il viaggio che lo porterà in Italia e più precisamente alla Roma, dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato dallo scorso 4 luglio. La notizia è arrivata dallo stesso giocatore, che sul suo profilo Instagram ha postato una foto con i piedi poggiati sulla valigia e l’emoji di un aereo, segnali chiarissimi dell’imminente viaggio verso Roma. Il giocatore è atteso in città domani mattina.

Foto: Instagram Wesley