Wesley, il Giudice sportivo respinge il ricorso della Roma per errore tecnico
17/03/2026 | 17:09:39
Respinto il ricorso della Roma per Wesley. Il Giudice Sportivo ha deciso di non accogliere il ricorso della Roma, comunicando quanto segue: “Dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma” si legge nella nota ufficiale. La Roma aveva presentato un ricorso per errore tecnico dopo il secondo giallo a Wesley in Como-Roma per un possibile scambio di persona di Massa nell’occasione, intorno al ventesimo del secondo tempo.
foto x roma