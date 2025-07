Wesley gioca, segna, onora il Flamengo e vola verso la Roma

24/07/2025 | 11:08:23

Wesley è tornato in campo nella notte, stavolta ha giocato da titolare dopo aver saltato la precedente partita del Flamengo. Il classe 2003 è stato decisivo, segnando il gol decisivo contro il Bragantino a meno di dieci minuti dalla fine. Wesley ha voluto onorare il suo club fino alla fine, ma adesso aspetta di essere liberato per raggiungere la Roma, il club che ha scelto da settimane. Ormai siamo a un passo davvero, a maggior ragione dopo l’inserimento del Flamengo in direzione Emerson Royal strappato al Besiktas.

Foto: insta wesley